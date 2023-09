Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ballard Power zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Ballard Power-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 3,38 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:17 Uhr 0,6 Prozent auf 3,38 EUR. In der Spitze legte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,40 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,40 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 9.937 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2022 auf bis zu 7,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 108,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 3,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2023). Mit einem Kursverlust von 2,28 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.08.2023 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,55 CAD – das entspricht einem Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,67 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,640 CAD je Aktie ausweisen dürften.

