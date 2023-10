Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verzeichnet am Nachmittag Verluste

Notierung im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 3,21 USD.

Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr um 2,3 Prozent auf 3,21 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,20 USD. Bei 3,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 283.037 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,10 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 54,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,17 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,09 Prozent.

Ballard Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 CAD gegenüber -0,24 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,92 Prozent auf 20,55 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Ballard Power 26,67 CAD umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Ballard Power-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2023 -0,640 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

