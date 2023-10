Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,11 EUR abwärts.

Die Ballard Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 3,11 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 3,11 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,15 EUR. Bisher wurden heute 6.580 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 6,49 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 108,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 3,01 EUR. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 3,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Ballard Power gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,24 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,55 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 26,67 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert. Ballard Power dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,640 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor einem Jahr gekostet

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite steigt am Mittag

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen