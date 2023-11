Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Ballard Power-Kurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 3,38 USD.

Die Aktie verlor um 16:07 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,3 Prozent auf 3,38 USD. Bei 3,37 USD markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,43 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 213.870 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,10 USD. Gewinne von 110,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 3,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 7,54 Prozent wieder erreichen.

Ballard Power veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 37,95 CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,74 CAD umgesetzt worden waren.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,731 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

