Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 3,79 USD.

Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 3,79 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Ballard Power-Aktie bei 3,73 USD. Bei 3,80 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten 280.649 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,10 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 87,34 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 21,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,29 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,95 CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 07.03.2024 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,735 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr bedeutet

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite mittags mit grünem Vorzeichen

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 10 Jahren abgeworfen