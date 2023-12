Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochvormittag in Grün

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Ballard Power konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,9 Prozent auf 3,40 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 3,40 EUR nach oben. In der Spitze legte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,42 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,39 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 36.817 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,49 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 90,85 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,94 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,29 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,19 CAD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 37,95 CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,74 CAD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,735 CAD ausweisen wird.

