Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 2,87 EUR.

Um 09:12 Uhr stieg die Ballard Power-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 2,87 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Ballard Power-Aktie bei 2,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2,86 EUR. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 43.933 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,66 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 97,08 Prozent wieder erreichen. Am 26.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Ballard Power seine Aktionäre 2022 mit 0,000 CAD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD je Aktie ausschütten.

Ballard Power veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent auf 37,95 CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2024 terminiert. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Ballard Power die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,756 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

