Ballard Power Aktie News: Ballard Power am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Ballard Power-Aktie musste um 16:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 7,76 EUR abwärts. Bei 7,76 EUR markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28.293 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2021 erreichte der Anteilsschein mit 19,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 59,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2022 Kursverluste bis auf 7,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 12.03.2022 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,19 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,06 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 46,88 CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,95 CAD umgesetzt.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 09.05.2022 vorlegen. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Ballard Power möglicherweise am 01.05.2023 präsentieren.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,518 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Wasserstoff kann laut Studie um Längen klimaschädlicher sein als CO2

Erste Schätzungen: Ballard Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ballard Power-Aktie schließt deutlich tiefer: Ballard Power rutscht tiefer in die roten Zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Ballard Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Ballard Power Inc.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com