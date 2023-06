Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power büßt am Mittwochvormittag ein

So entwickelt sich Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 3,80 EUR ab.

Um 09:10 Uhr rutschte die Ballard Power-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,80 EUR ab. Die Ballard Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,80 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,87 EUR. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.028 Stück gehandelt.

Bei 9,08 EUR markierte der Titel am 09.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 138,82 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 2,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 10.05.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,18 CAD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 34,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,78 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 27,25 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 02.08.2023 gerechnet.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,672 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

