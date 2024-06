Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 2,30 USD.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 2,30 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bei 2,35 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,33 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 78.086 Ballard Power-Aktien.

Am 10.08.2023 markierte das Papier bei 5,11 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 122,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,26 USD. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 1,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Ballard Power-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CAD ausgeschüttet werden.

Am 07.05.2024 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,49 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ballard Power einen Umsatz von 18,05 Mio. CAD eingefahren.

Die Ballard Power-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,722 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

