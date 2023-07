Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Ballard Power zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,8 Prozent auf 4,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 12:01 Uhr konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,8 Prozent auf 4,14 EUR. Die Ballard Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,14 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,06 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 27.495 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 9,08 EUR. 119,36 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 12,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ballard Power gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 CAD gegenüber -0,18 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 34,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,25 CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,78 CAD.

Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,670 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power verdient

Wasserstoff-Aktie Ballard Power: Analysten werden vorsichtig für Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Ballard Power eingefahren