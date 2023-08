Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Ballard Power am Montagvormittag zu

Ballard Power im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 3,83 EUR.

Um 09:15 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 3,83 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,83 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,80 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 13.462 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,50 EUR erreichte der Titel am 27.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 121,63 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,60 EUR. Dieser Wert wurde am 24.08.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,05 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 09.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,92 Prozent zurück. Hier wurden 20,55 CAD gegenüber 26,67 CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,644 CAD einfahren.

