Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gibt am Vormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 3,41 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:08 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 3,41 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 3,37 EUR. Bei 3,37 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Frankfurt 7.000 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 7,05 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 106,50 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2023 bei 3,33 EUR. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 2,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 09.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,55 CAD – eine Minderung von 22,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26,67 CAD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,640 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

