Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 3,09 EUR.

Die Aktie verlor um 12:00 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,09 EUR. Die Abwärtsbewegung der Ballard Power-Aktie ging bis auf 3,09 EUR. Bei 3,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 18.050 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 109,93 Prozent. Am 10.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 2,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,89 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,19 CAD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,95 CAD. Im Vorjahresviertel waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,731 CAD je Ballard Power-Aktie.

