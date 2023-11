Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gibt am Nachmittag ab

Blick auf Ballard Power-Kurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 3,33 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 2,1 Prozent auf 3,33 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Ballard Power-Aktie bei 3,30 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,36 USD. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 200.458 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,10 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 113,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,13 USD am 31.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 6,16 Prozent wieder erreichen.

Am 07.11.2023 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Ballard Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,95 CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,74 CAD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,731 CAD je Ballard Power-Aktie.

