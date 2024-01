Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag mit negativen Vorzeichen

Ballard Power im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 3,01 EUR.

Die Ballard Power-Aktie notierte um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 3,01 EUR. Im Tief verlor die Ballard Power-Aktie bis auf 3,01 EUR. Mit einem Wert von 3,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 36.649 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 115,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Am 19.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 11,41 Prozent Luft nach unten.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,95 CAD. Im Vorjahresviertel waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Ballard Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2023 -0,750 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

