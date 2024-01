Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag im Minusbereich

So bewegt sich Ballard Power

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,26 USD abwärts.

Um 16:07 Uhr rutschte die Ballard Power-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3,26 USD ab. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 3,20 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 3,26 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 163.713 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 7,10 USD. Gewinne von 118,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,91 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,60 Prozent.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 37,95 CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,74 CAD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,750 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

