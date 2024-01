Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power schiebt sich am Vormittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Ballard Power zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Ballard Power-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 3,05 EUR.

Um 09:19 Uhr wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3,05 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Ballard Power-Aktie bis auf 3,05 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 13.245 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 6,49 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 112,48 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.01.2024 bei 2,67 EUR. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 12,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.11.2023 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 CAD gegenüber -0,19 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,95 CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,750 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ballard Power von vor 3 Jahren bedeutet

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite letztendlich auf grünem Terrain

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Handelsstart zu