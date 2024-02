Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf Ballard Power-Kurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 2,81 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere um 09:17 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Ballard Power-Aktie sogar auf 2,85 EUR. Bei 2,81 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 5.686 Ballard Power-Aktien.

Bei 5,66 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 50,37 Prozent niedriger. Am 26.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 5,87 Prozent sinken.

Ballard Power-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Am 07.11.2023 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 CAD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,95 CAD – ein Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 28,74 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 11.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,754 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ballard Power von vor einem Jahr angefallen

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingefahren