Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag mit roter Tendenz

Der Ballard Power-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 4,79 EUR. Bei 4,78 EUR markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 11.154 Ballard Power-Aktien.

Am 06.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 58,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 4,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,84 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 17.03.2023 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,19 CAD in den Büchern gestanden. Ballard Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,19 CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,88 CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Ballard Power am 02.05.2023 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,722 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

