Ballard Power Aktie News: Ballard Power am Mittag mit roten Vorzeichen

Um 12:22 Uhr rutschte die Ballard Power-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,6 Prozent auf 7,93 EUR ab. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 7,88 EUR ein. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.825 Ballard Power-Aktien.

Am 30.04.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 58,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 7,10 EUR. Abschläge von 11,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Ballard Power ließ sich am 12.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,88 CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 35,95 CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Ballard Power am 09.05.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2023 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,519 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com