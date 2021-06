Ballard Power-Aktie aktuell: Ballard Power höher

Werbung

Heute im Fokus

DAX legt zu -- Börsen in Fernost geben ab -- Symrise steigt bei Tiergesundheitsfirma Swedencare ein -- Amazon bleibt Branchenführer im Cloudmarkt -- Daimler, Facebook im Fokus

GEA Group trennt sich von Geschäften in Spanien und Italien. Clayton Dubilier & Rice schluckt UDG. Salzgitter-Aktie: Exane BNP wird skeptisch. Novem Group will im Juli an die Frankfurter Börse. AB InBev macht Brendan Whitworth zum Nordamerika-Chef. ifo-Beschäftigungsbarometer steigt im Juni kräftig. Weltbank hebt Wachstumsprognose für China auf 8,5 Prozent an.