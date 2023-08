Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag im Plus

So bewegt sich Ballard Power

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 3,86 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:20 Uhr 0,4 Prozent auf 3,86 EUR. Kurzfristig markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,89 EUR. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 5.682 Aktien.

Bei einem Wert von 8,18 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.08.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 112,06 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.08.2023 bei 3,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 6,64 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 09.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,24 CAD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,55 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 26,67 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,644 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

