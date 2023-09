Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Mittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 3,39 EUR abwärts.

Die Ballard Power-Aktie musste um 11:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 3,39 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,40 EUR. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.223 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 108,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Bei 3,29 EUR fiel das Papier am 28.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,89 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 09.08.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,24 CAD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,55 CAD. Im Vorjahresviertel waren 26,67 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,640 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

