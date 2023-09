Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zeigt sich am Nachmittag fester

So bewegt sich Ballard Power

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 3,62 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 3,62 USD. Bei 3,70 USD erreichte die Ballard Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 243.765 Ballard Power-Aktien.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 96,40 Prozent wieder erreichen. Am 28.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,46 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 4,29 Prozent wieder erreichen.

Ballard Power veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,55 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 26,67 CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Ballard Power am 08.11.2023 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,640 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Ballard Power-Investition eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Ballard Power-Investment abgeworfen

NEL-Aktie, Plug Power-Aktie & Co.: Hedgefonds-Chef hält Wetten auf Wasserstoff-Aktien für "Zeitverschwendung"