Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power schiebt sich am Nachmittag vor

So bewegt sich Ballard Power

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 3,61 USD zu.

Um 16:07 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 3,61 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,63 USD. Mit einem Wert von 3,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 516.265 Ballard Power-Aktien.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 49,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,13 USD ab. Abschläge von 13,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 CAD gegenüber -0,19 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,95 CAD – ein Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 28,74 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,731 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Ballard Power von vor einem Jahr angefallen

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren eingefahren