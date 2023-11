Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,16 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:14 Uhr in der BMN-Sitzung 0,4 Prozent auf 3,16 EUR zu. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 3,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 13.915 Ballard Power-Aktien.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 105,89 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 07.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 37,95 CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,74 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,731 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

