Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,79 USD.

Die Ballard Power-Aktie musste um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 3,79 USD. Das bisherige Tagestief markierte Ballard Power-Aktie bei 3,72 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 214.188 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Bei 7,10 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,13 USD fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 17,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,29 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 37,95 CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,74 CAD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,694 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

