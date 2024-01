Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 3,36 USD.

Um 16:07 Uhr rutschte die Ballard Power-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,5 Prozent auf 3,36 USD ab. Bei 3,33 USD markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 252.407 Ballard Power-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,10 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 52,75 Prozent niedriger. Am 20.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,91 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,26 Prozent.

Ballard Power gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,06 Prozent auf 37,95 CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,74 CAD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,750 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

