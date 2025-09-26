Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Kurs der Ballard Power

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,0 Prozent auf 2,69 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,0 Prozent auf 2,69 USD ab. Bei 2,67 USD markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 71.976 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,17 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 15,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 62,38 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,11 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,15 CAD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,69 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ballard Power einen Umsatz von 21,90 Mio. CAD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,475 CAD je Aktie aus.

