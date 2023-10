Aktienentwicklung

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

30.10.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Ballard Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 3,04 EUR.

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,3 Prozent auf 3,04 EUR zu. Bei 3,07 EUR markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,01 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.912 Ballard Power-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 6,49 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 113,17 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 3,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 1,41 Prozent wieder erreichen. Am 09.08.2023 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,92 Prozent auf 20,55 CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,67 CAD erwirtschaftet worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Ballard Power am 07.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,640 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor einem Jahr gekostet Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite steigt am Mittag NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com