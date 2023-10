Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 3,17 USD.

Um 16:07 Uhr stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 3,17 USD. Der Kurs der Ballard Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,26 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 3,20 USD. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 604.893 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 55,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 1,26 Prozent wieder erreichen.

Ballard Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 CAD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 20,55 CAD, gegenüber 26,67 CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,92 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Ballard Power am 07.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,640 CAD einfahren.

