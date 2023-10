Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zeigt sich am Vormittag freundlich

Ballard Power im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 3,05 EUR nach oben.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 3,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Ballard Power-Aktie sogar auf 3,05 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,01 EUR. Bisher wurden heute 13.662 Ballard Power-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 113,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (3,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 CAD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,92 Prozent auf 20,55 CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,67 CAD erwirtschaftet worden.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Ballard Power-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,640 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

