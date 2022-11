Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag mit Kurseinbußen

Die Ballard Power-Aktie musste um 12:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 5,50 EUR. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 5,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,42 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 14.568 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Bei 13,76 EUR erreichte der Titel am 01.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 60,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 5,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 07.11.2022 vor. Das EPS lag bei -0,19 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,12 CAD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 28,74 CAD in den Büchern – ein Minus von 8,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 31,40 CAD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,824 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Ballard Power-Aktie mit Gewinnen an der NASDAQ: Quartalsumsatz rückläufig

Ausblick: Ballard Power legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: Ballard Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power Inc.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com