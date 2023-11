Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagnachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 3,53 USD abwärts.

Die Ballard Power-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 3,53 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Ballard Power-Aktie ging bis auf 3,48 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,55 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 162.008 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 7,10 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 101,20 Prozent zulegen. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,13 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,44 Prozent.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 CAD gegenüber -0,19 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,95 CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,731 CAD ausweisen wird.

