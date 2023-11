Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Ballard Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 3,24 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,24 EUR nach oben. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,24 EUR an. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,20 EUR. Bisher wurden via Tradegate 5.339 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 6,49 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 100,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Am 10.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,94 EUR ab. Abschläge von 9,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Ballard Power veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,29 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 37,95 CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,74 CAD umgesetzt worden waren.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,731 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Ballard Power von vor einem Jahr angefallen

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren eingefahren