Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Zuletzt wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3,01 EUR nach oben.

Die Ballard Power-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:04 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 3,01 EUR. Kurzfristig markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 3,00 EUR. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.272 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Gewinne von 115,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.01.2024 Kursverluste bis auf 2,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,35 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Ballard Power veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,95 CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,748 CAD je Ballard Power-Aktie.

