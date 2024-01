Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power steigt am Nachmittag

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,5 Prozent auf 3,29 USD zu.

Um 16:07 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 3,29 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,35 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,26 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 354.715 Stück.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,10 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 115,81 Prozent wieder erreichen. Bei 2,91 USD fiel das Papier am 20.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 11,55 Prozent sinken.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 CAD erwirtschaftet worden. Ballard Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,95 CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,74 CAD erwirtschaftet worden waren.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,748 CAD je Aktie ausweisen dürften.

