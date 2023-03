Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag fester

Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 5,43 USD. Kurzfristig markierte die Ballard Power-Aktie bei 5,48 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 313.544 Ballard Power-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 12,57 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 56,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 4,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 22,57 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 17.03.2023. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,17 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,19 CAD – eine Minderung von 39,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 46,88 CAD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Ballard Power am 02.05.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,722 CAD je Aktie aus.

