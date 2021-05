Ballard Power-Aktie aktuell: Ballard Power gewinnt an Boden

Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 14,64 EUR. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 14,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 14,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 22.884 Stück.

Am 09.02.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,80 EUR an. Am 30.05.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,20 EUR ab.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,197 CAD je Ballard Power-Aktie.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com