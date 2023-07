Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

So entwickelt sich Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 4,67 USD.

Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,67 USD. Kurzfristig markierte die Ballard Power-Aktie bei 4,72 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 4,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 767.354 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 98,82 Prozent wieder erreichen. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 14,79 Prozent wieder erreichen.

Ballard Power ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,18 CAD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,78 CAD – das entspricht einem Minus von 34,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,25 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 09.08.2023 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,670 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

