Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagvormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Ballard Power

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt fiel die Ballard Power-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,15 EUR ab.

Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr um 0,8 Prozent auf 4,15 EUR ab. Die Ballard Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,15 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,20 EUR. Zuletzt wechselten 10.646 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,08 EUR) erklomm das Papier am 09.08.2022. 118,62 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 10.05.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,18 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 17,78 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,25 CAD erwirtschaftet worden waren, um 34,74 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.08.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,670 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

