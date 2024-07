Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Zuletzt konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 2,24 USD.

Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:47 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 2,24 USD. Bei 2,24 USD markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,21 USD. Bisher wurden via NASDAQ 31.192 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,11 USD) erklomm das Papier am 10.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 128,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.07.2024 auf bis zu 2,15 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 3,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Ballard Power gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 CAD je Aktie gewesen. Ballard Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,49 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,05 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Am 12.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,720 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Erste Schätzungen: Ballard Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren verloren