Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 3,89 EUR.

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 3,89 EUR. Bei 3,92 EUR erreichte die Ballard Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63 Stück gehandelt.

Am 13.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,10 EUR. 108,17 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 3,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Ballard Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,92 Prozent auf 20,55 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Ballard Power 26,67 CAD umgesetzt.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,644 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

