Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 3,25 USD.

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,7 Prozent auf 3,25 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,27 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,17 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 496.066 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 118,80 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 3,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Ballard Power gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,55 CAD – das entspricht einem Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,67 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Ballard Power-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,640 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

