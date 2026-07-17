adidas-Aktie in Grün: Geschäft mit WM-Trikots brummt

Ballverkäufe

20.07.26 11:02 Uhr

Der Sportartikel-Hersteller adidas hat im Zuge der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft viermal so viele Trikots verkauft wie beim vorangegangenen Turnier.

Die Ballverkäufe hätten sich zugleich verdoppelt, teilte der DAX-Konzern am Wochenende auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg mit. Insgesamt erwarte adidas nun Verkäufe mit Blick auf die WM in Höhe von etwa 1,5 Milliarden Euro, sagte adidas-Chef Björn Gulden laut Mitteilung. Dies entspricht dem oberen Ende der bisher angepeilten Spanne. Darin enthalten ist auch Freizeitkleidung mit WM-Bezug.

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Insgesamt spielten 14 Teams im adidas-Outfit. Am besten hätten sich die Trikots von Mexiko verkauft, berichtete der Hersteller. Im Finale spielen nun Spanien und Argentinien gegeneinander, beide in Trikots von adidas, ebenso wie die Schiedsrichter.

Die adidas-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,19 Prozent fester bei 181,45 Euro.

/stw

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)