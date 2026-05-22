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Balmer Lawrie Investments stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

23.05.26 06:35 Uhr

Balmer Lawrie Investments hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,24 INR. Im letzten Jahr hatte Balmer Lawrie Investments einen Gewinn von 2,20 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,66 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 8,04 INR gegenüber 7,73 INR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 27,74 Milliarden INR gegenüber 25,67 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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