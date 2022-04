Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baloise Group mit starker SST-Quote von 220%



29.04.2022 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Basel, 29. April 2022. Baloise veröffentlicht den Bericht über die Finanzlage und damit auch ihre Solvenzquote unter den Bedingungen des Prüfinstruments "Schweizer Solvenz Test". Dieser zeigt, dass die Baloise Group mit einer Quote von 220% ausgezeichnet kapitalisiert ist und auch in turbulenten Zeiten über eine äusserst sichere Bilanz verfügt.

Per Ende April 2022 veröffentlichen die Schweizer Versicherungen den "Bericht über die Finanzlage". Der Bericht fokussiert auf die Berichtsperiode 2021 und somit auf das vergangene Geschäftsjahr. Der Stichtag der Solvenz-Berechnungen ist im Sinne des Schweizer Solvenztests (SST) der 1. Januar 2022. Baloise weist für die Gruppe in der Berichtsperiode 2021 eine ausgezeichnete Solvenzquote von 220% aus. Die beiden Schweizer Versicherungsgesellschaften "Basler Versicherung AG" und "Basler Leben AG" zeigen jeweils exzellente Quoten von 239% beziehungsweise 234%. Baloise unterstreicht mit der hohen Solvenzquote ihre nachhaltig starke Kapitalisierung. Über untenstehenden Link kann der gesamte Bericht über die Finanzlage der Baloise als PDF auf Deutsch heruntergeladen werden. Das Dokument "Auf einen Blick" zeigt zusammengefasst die wichtigsten Ergebnisse auf einer Seite. Kontakt

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel: +41 58 285 81 81 Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'900 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit ihren Bankdienstleistungen zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung