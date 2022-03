Baltische Parlamentspräsidenten besuchen Ukraine

KIEW/TALLINN/RIGA/VILNIUS (dpa-AFX) - Die Parlamentspräsidenten der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben am Donnerstag gemeinsam die Ukraine besucht. Genau einen Monat nach dem Beginn der russischen Invasion sprachen sie in der Hauptstadt Kiew vor dem ukrainischen Parlament und führten Gespräche mit der politischen Führung des Landes. Dabei sei der Ukraine die Solidarität der drei baltischen EU- und Nato-Länder versichert worden, hieß es in Mitteilungen aus Tallinn, Riga und Vilnius.

Mit ihrem ukrainischen Kollegen Ruslan Stefantschuk unterzeichneten die Parlamentschefs Jüri Ratas (Estland), Inara Murniece (Lettland) und Viktorija Cmilyte-Nielsen (Litauen) zudem auch eine gemeinsame Erklärung. Darin rufen sie etwa dazu auf, der Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu verleihen und eine Flugverbotszone über dem von Russland angegriffenen Land zu verhängen. Die baltischen Staaten gelten international als Fürsprecher der Ukraine.

/awe/DP/nas