Bambino Agro Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bambino Agro Industries lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,06 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,54 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,13 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,08 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net